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Нацбанк ослабил валютные ограничения

10:46, 06 февраля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

«С 1 марта мы снижаем размер обязательной продажи с 50 до 30%. Также мы разрешим репатриацию дивидендов за 2018 год. На сегодня пока у нас действует максимальная сумма репатриации в месяц 7 млн евро», - сказал Чурий.

Он пояснил, что теперь, по сути, можно будет репатриировать в пределах этого лимита дивиденды за все годы. 

Кроме того, как сообщил Чурий, компании смогут покупать валюту под импортный контракты день в день без предварительного резервирования средств. «Мы приняли решение снять ограничение относительно резервирования средств на покупку иностранной валюты – так называемое правило Т+1», - сказал он.

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Теги: #Нацбанк#валютные ограничения