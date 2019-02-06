Доллар и евро в Украине упали ниже психологических отметок

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,68/30,71 грн/евро.

Котировки гривни к доллару США в среду, 6 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,94/26,97 грн/долл.

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Об этом сообщает Finance.ua.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,68/30,71 грн/евро.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,85/27,16 грн/долл. Евро покупают по 30,53 грн/евро, продают по 31,11 грн/евро.

На "черном" рынке гривня торгуется по 26,92/27,16 грн/долл, евро — 30,94/30,97 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,15 грн/долл., что на 24 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 30,95/30,99 грн/евро, что на 30 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на среду, 6 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,2159 грн/долл., к евро – на уровне 31,0887 грн/евро.