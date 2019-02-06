В Украине с завтрашнего дня отменяют более 20 ограничений на валютном рынке

Нацбанк не ожидает дестабилизации валютного рынка в результате отмены ограничений.

Национальный банк не ожидает дестабилизации валютного рынка Украины в результате отмены с завтрашнего дня, 7 февраля, более двадцати ограничений на рынке в соответствии с новым валютным законодательством.

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Как сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе брифинга, при проведении валютной либерализации регулятор придерживается принципа сохранения финансовой стабильности.

«Поэтому те шаги по либерализации, которые мы сейчас предпринимаем, мы стараемся всегда анализировать и считаем, что очень много ограничений, существовавших на уровне законов, не были эффективными, не влияли позитивно на рынок, а только создавали лишнюю административную нагрузку. И мы считаем, что эти шаги по либерализации не повлияют негативно на рынок», - сказал он.

По информации НБУ, введение в действие нового закона о валюте с завтрашнего дня, 7 февраля, предполагает ослабление более двадцати ограничений на валютном рынке. В том числе увеличение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам и разрешение свободно использовать счета юридических лиц за рубежом и счета нерезидентов в банках Украины.

Кроме того, отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции, будет разрешена оnline-покупка валюты физическими лицами, а лимит на валютные переводы за рубеж без открытия счетов для физлиц повышается в 10 раз.

Также с 7 февраля бизнес сможет репатриировать дивиденды за 2018 год в пределах 7 млн евро в месяц и покупать валюту день в день без предварительного резервирования средств, а с 1 марта норма обязательной продажи валюты экспортерами снизится до 30% с 50%, действующих в настоящее время.

Справка УНИАН. Принятый Верховной Радой Закон Украины «О валюте и валютных операциях» вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода с этой даты.