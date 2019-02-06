В НБУ оценили влияние предстоящих выборов на валютный рынок

По данным НБУ, предстоящие выборы в Украине пока не повлияли на валютный рынок. Но они сдерживают инвестиционную активность компаний.

Предстоящие президентские и парламентские выборы в Украине пока не повлияли на валютный рынок страны, но сдерживают инвестиционную активность компаний.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

«Были определенные опасения, что влияние выборов будет осенью в связи с увеличением политической активности. Но мы видели, что осенью ничего не произошло, зимой ничего не происходит», - сказал Чурий.

По его словам, Нацбанк надеется, что эти процессы никак не повлияют на экономику Украины.

«Хотя, безусловно, какое-то замедление инвестиций в связи с выборами есть. На уровне компаний. Они пока не активизируют свою инвестиционную деятельность»,- добавил Чурий.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,6883 на 1 января 2019 года.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США в среду, 6 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,94/26,97 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,68/30,71 грн/евро.