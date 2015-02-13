На восстановление Краматорска Кабмин выделил 5 млн гривень
02:10, 13 февраля 2015Финансы
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Кабинет министров выделил 5 млн гривен на восстановление города Краматорска и на выделение помощи пострадавшим в результате обстрела 10 февраля.
REUTERS
Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров № 86-р от 12 февраля 2015 года.
"Выделить Донецкой облгосадминистрации 5 млн гривень для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации 10 февраля 2015 года в городе Краматорске, и оказанием помощи пострадавшим и семьям погибших", - говорится в документе.
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Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.
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