На восстановление Краматорска Кабмин выделил 5 млн гривень

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров № 86-р от 12 февраля 2015 года.

"Выделить Донецкой облгосадминистрации 5 млн гривень для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации 10 февраля 2015 года в городе Краматорске, и оказанием помощи пострадавшим и семьям погибших", - говорится в документе.

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Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.