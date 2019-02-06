НБУ объяснил обвал курса доллара в Украине

В Нацбанке отметили, что гривня укрепляется благодаря притоку валюты в страну.

Украинская гривня укрепляется благодаря притоку валюты в страну в результате продажи валюты населением, поступлений выручки от экспорта продукции украинских аграриев и металлургов, а также покупки нерезидентами гривневых государственных облигаций.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

«Это и продажа населения – в день население продает по 10-15 млн. В предыдущие месяцы население больше покупало, а сейчас другая тенденция. Мы имеем довольно неплохие поступления экспортной выручки», - сказал Чурий, напоминая, что в прошлом году украинские аграрии получили рекордный урожай.

«Большие поступления от металлургических предприятий. В прошлом году многие из них были на реконструкции, которая в этом году завершилась, и многие предприятия работают на больших мощностях», - добавил Чурий.

Также он назвал одним из позитивных факторов для гривни поступления средств от нерезидентов в результате покупки ими гривневых облигаций внутреннего государственного займа.

«Поступления уже составляют приблизительно 300 млн долл. За последние 3-4 недели мы видим такую тенденцию. Она вызвана, прежде всего, жесткой монетарной политикой – у нас очень высокая ставка по гривне», - пояснил Чурий.

Он также сообщил, что в результате покупки нерезидентами гривневых ОВГЗ валюта поступает в резервы НБУ, а гривня - Министерству финансов.

Прогнозировать возможный объем покупки нерезидентами украинских ОВГЗ в дальнейшем Чурий не стал.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за январь подешевела к доллару США на 5 копеек, или на 0,2%, - до 27,74 грн/долл. на 1 февраля.

1 февраля гривня на межбанковском валютном рынке укрепилась к доллару на 13 копеек, 4 февраля – еще на 13 копеек, 5 февраля - на 24 копейки - до 27,12/27,15 грн/долл. 6 февраля доллар упал ниже психологической отметки в 27 грн/долл.