Покупка долларов онлайн и минус 20 ограничений: в Украине заработал новый закон о валюте

В частности, отменяются валютный надзор за операциями до 150 тыс. грн и индивидуальные лицензии на валютные операции, и будет разрешена оnline-покупка валюты физическими лицами.

В Украине сегодня, 7 февраля, вводится в действие новый закон о валюте, что предполагает ослабление более двадцати ограничений на валютном рынке страны.

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По словам заместителя главы НБУ Олега Чурия, 6 февраля - последний день, когда действовал декрет о валютном регулировании и всё законодательство, которое было построено в соответствии с этим декретом. "Что касается снятия ограничений, которые снимаются с 7 февраля, то это более 20 ограничений", - отметил он.

По словам Чурия, с 7 февраля вдвое увеличивается предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам – до 365 дней, а также отменяются санкции в форме прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов и валютный надзор за операциями до 150 тыс. грн.

Кроме того, будет разрешено свободное использование счетов юридических лиц за рубежом и счетов для нерезидентов в банках Украины.

Индивидуальные лицензии на валютные операции будут заменены системой лимитов, а также будет разрешена оnline-покупка валюты физическими лицами до эквивалента 150 тыс. грн в день.

Лимит на валютные переводы за рубеж без открытия счетов для физлиц повышается в 10 раз - до 150 тыс. грн.

Кроме того, отменяются ограничения на досрочное погашение внешних обязательств и процедура регистрации внешних заимствований.

Помимо этого, Чурий назвал еще несколько шагов по смягчению валютного регулирования в Украине, которые не были анонсированы ранее. В том числе, с 7 февраля бизнес сможет репатриировать дивиденды за 2018 год в пределах 7 млн евро в месяц и покупать валюту день в день без предварительного резервирования средств, а с 1 марта норма обязательной продажи валюты экспортерами снизится до 30% с 50%, действующих в настоящее время.

Справка УНИАН. Принятый Верховной Радой Закон Украины «О валюте и валютных операциях» вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода с этой даты.