Стало известно, какие банки пройдут стресс-тестирование в этом году

Нацбанк в 2019 году проведет стресс-тестирование 29 банков.

Национальный банк Украины в 2019 году проведет стресс-тестирование 29 банков, на которые приходится 93% активов банковской системы.

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Как сообщается на сайте НБУ, в этом перечне «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Альфа-Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрэксимбанк», ПУМБ, «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «ОТП Банк», «Креди Агриколь Банк», «Пивденный», «ТАСкомбанк», «Кредобанк», «Сбербанк», «ПроКредит Банк», «Укрсоцбанк», «Мегабанк», «Банк Кредит Днепр», «Универсал Банк», «А-Банк», «Проминвестбанк», «Идея Банк», «Восток», «МТБ Банк», «Банк инвестиций и сбережений», «Индустриал Банк», «Глобус», «Международный инвестиционный банк», «Форвард».

Помимо этого, регулятор проведет оценку качества активов 76 из 77 банков, имеющих банковские лицензии, кроме госучреждения «Расчетный центр», осуществляющего только расчетные операции.

Также сообщается, что по результатам этих мероприятий НБУ определит необходимый уровень нормативов достаточности капитала.

Справка УНИАН. Национальный банк в 2018 году впервые провел ежегодную оценку устойчивости банков, результаты которой показали достаточную капитализацию банков, но при этом наличие потребности в наращивании запаса прочности для повышения устойчивости к возможным кризисам в будущем.