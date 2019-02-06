Международные резервы Украины остаются на пятилетнем максимуме

Долговые платежи правительства в валюте были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ.

Международные резервы Украины по состоянию на начало февраля остаются на максимальном за последние пять лет уровне в 20,8 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, долговые платежи правительства в валюте на 883,9 миллиона долларов были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в размере 620,7 миллиона долларов.

Также в январе Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 136,1 миллиона долларов.

Кроме того, в течение месяца стоимость финансовых инструментов выросла на 126,3 миллиона долларов.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до 20,820 миллиарда долларов, обновив пятилетний максимум.