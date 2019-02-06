В Украине запущена монетизация субсидий для населения

Вся субсидия "старым" субсидиантам будет перечислена денежным переводом через государственный Ощадбанк, а пенсионерам выплатит Пенсионный фонд одновременно с пенсией.

Уже в марте этого года стартует еще одна модель монетизации субсидий – "живые" деньги для расчетов за коммунальные услуги будут выплачиваться непосредственно получателям субсидии.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на соответствующее решение Кабинета Министров.

Параллельно запущеная от января 2019 года монетизация, предусматривающая расчеты за потребленные услуги субсидиантами через Сбербанк, и по результатам уже этого отопительного сезона выплату неиспользованных субсидий получателям наличными.

"Итак, все, кому назначена субсидия с 2018 года, получат в марте наличные для оплаты коммунальных платежек за февраль 2019 года. Соответственно, в апреле придут средства для расчета за потребленные в марте услуги, в мае – за апрельскую коммуналку", - говорится в сообщении.

Вся субсидия "старым" субсидиантам будет перечислена денежным переводом через государственный Ощадбанк, а пенсионерам выплатит Пенсионный фонд одновременно с пенсией.

Как сообщалось, субсидии планируется монетизировать в три этапа:

- с 1 января 2019 года произойдет монетизация для домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов (около 100-150 тысяч домохозяйств);

- с 1 мая 2019 года - монетизация для домохозяйств, которым субсидия назначена в неотопительный период 2019-го;

- с 1 октября 2019 года - полный переход на монетизацию.