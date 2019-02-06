Завтра в Украине ощутимо подешевеют доллары и евро

Официальный курс НБУ на 7 февраля: 100 USD – 2696,4088 гривни; 100 EUR – 3072,2882 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2696,4088 (6 февраля – 2721,5854)

100 EUR – 3072,2882 (6 февраля – 3108,8670)

Читайте такжеВ НБУ оценили влияние предстоящих выборов на валютный рынок

Как сообщал УНИАН, украинская гривня укрепляется благодаря притоку валюты в страну в результате продажи валюты населением, поступлений выручки от экспорта продукции украинских аграриев и металлургов, а также покупки нерезидентами гривневых государственных облигаций.

В частности, за январь гривня по официальному курсу НБУ подешевела к доллару США на 5 копеек, или на 0,2%, - до 27,74 гривни/доллар на 1 февраля.

1 февраля гривня на межбанковском валютном рынке укрепилась к доллару на 13 копеек, 4 февраля – еще на 13 копеек, 5 февраля - на 24 копейки - до 27,12/27,15 гривни/доллар.