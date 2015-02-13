Россия начала год с дефицитом бюджета 5,7% ВВП

Федеральный бюджет РФ за первый месяц года был исполнен с дефицитом 277,9 миллиарда рублей, или 5,7% ВВП, сообщает Рейтер со ссылкой на Минфин.

В январе прошлого года бюджет был исполнен с профицитом в размере 466,0 миллиарда рублей, или 9,3% ВВП.

Доходы бюджета в январе, по предварительной оценке ведомства, составили 1,316 триллиона рублей, расходы - 1,594 триллиона рублей.

Налоговая служба перечислила в казну 490,3 миллиарда рублей, или 6,1% к прогнозируемым показателям доходов на 2015 год. Таможенная служба обеспечила 446,0 миллиарда рублей доходов, или 7,8% к прогнозу.

Бюджет на 2015 год сверстан с дефицитом 430,7 миллиарда рублей, или 0,6% ВВП. Однако он был посчитан исходя из цены на нефть $100 за баррель, роста ВВП на 1,2%, инфляции 5,5% и курса 37,4 рублей за $1.

Резкое и продолжительное падение цен на нефть и сохраняющиеся санкции в отношении России вынуждают чиновников корректировать планы.

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В конце января Минэкономразвития в третий раз за полгода ухудшило основные параметры прогноза развития РФ в 2015 году. Новый прогноз исходит из среднегодовой цены на нефть $50 за баррель. Падение ВВП в этих условиях составит 3%, инфляция по итогам года - 12,2%, курс доллара США - 61,5 рубля.

На основе уточненного прогноза Минфин должен подготовить поправки в бюджет и внести в Госдуму в начале марта.

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев оценивал дефицит бюджета РФ в этом году в условиях нового прогноза в 3,8% ВВП

Министр финансов РФ Антон Силуанов называл сумму выпадающих доходов бюджета в 2015 году в размере 2,6 триллиона рублей и говорил, что правительству чтобы свести концы с концами необходимо урезать траты еще на 600 миллиардов рублей в дополнение к 900 миллиардам рублей уже не доведенных до бюджетополучателей лимитов в начале года.