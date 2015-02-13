Россияне в страхе от кризиса переложили триллион из длинных вкладов в короткие

В России за декабрь 2014 года объем рублевых вкладов на срок свыше 1 года сократился на 1,26 трлн рублей, за тот же месяц объем вкладов на срок от 1 месяца до 1 года вырос на 1,18 трлн рублей, пишут "Известия" со ссылкой на сводный анализ Центробанка.

Читайте такжеРоссия начала год с дефицитом бюджета 5,7% ВВПВ результате, объем рублевых вкладов населения сроком до года достиг 6,48 трлн рублей, а свыше года — 7,23 трлн; до декабря 2014 года коротких было меньше примерно на 3 трлн рублей.

Такая динамика объясняется тем, что банки вслед за повышением ключевой ставки ЦБ сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых, в декабре 2014 года взвинтили ставки по вкладам населения. Доходность вкладов в некоторых банках достигала 22% годовых, ставки росли преимущественно по коротким вкладам.

"Изначальной причиной тренда является нежелание клиентов в условиях текущей экономической ситуации надолго отдавать свои средства в систему, чем и пользуются банки, предлагая высокие ставки на короткие сроки, — отметили в пресс-службе Сбербанка. — Также банки, имея опыт прошлых кризисных ситуаций, стараются не задерживать «очень дорогие» средства клиентов надолго, надеясь на изменение экономической ситуации в стране".

Читайте такжеЕС не отменит уже принятые санкции против России, которые вступят в силу 16 февраля - МеркельПо словам начальника управления розничных продуктов Локо-банка Светланы Повикаловой, в начале 2015 года тенденция перетока средств граждан с длинных вкладов на короткие сроки только укрепилась.