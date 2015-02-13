Украина в этом году получит от Всемирного банка $2 млрд

Всемирный банк, как один из основных кредиторов Украины, предоставит нашей стране в 2015 году пакет финансовой помощи общим объемом 2 млрд долл., говорится в сообщении банка, размещенном на корпоративном сайте.

«Я объявляю, что Всемирный банк готов предоставить Украине 2 млрд долл. в 2015 году в качестве поддержки страны, столкнувшейся со многими экономическими, финансовыми и геополитическими вызовами. Это крайне важно для Украины, нуждающейся в скорых реформах», - цитируются слова президента Всемирного банка Джима Ен Кима.

Как отмечается, средства будут направлены на реализацию социальных проектов, проектов реформирования энергетического и банковского секторов, борьбы с коррупцией и улучшения делового климата.

«Мы очень надеемся, что достигнутые договоренности в Минске, а также согласование новой программы сотрудничества с МВФ проложат дорогу к стабильности и процветанию, от которого выиграет народ Украины», - подчеркнул Ким.

Как сообщили в банке, предложенная Украине программа также коснется реформы межбюджетных отношений и реализации ряда инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры. «Как один из главных и долговременных партнеров Украины, Всемирный банк будет и дальше реализовывать инвестиционные проекты и проекты бюджетной поддержки, объем которых уже достиг в общей сложности 4,5 млрд долл.», - говорится в сообщении банка. В нем также подчеркивается, что с момента присоединения Украины к Группе Всемирного банка – в 1992 году, в нашей стране было реализовано 45 инвестиционных проектов на общую сумму 9 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, 12 февраля правительство Украины и ключевой кредитор страны – Международный валютный фонд согласовали меморандум новой программы сотрудничества – сроком на 4 года и объемом финансирования в 17,5 млрд долл. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что этот шаг станет судьбоносным в экономическом развитии Украины, он потребует жестких реформ, но откроет доступ к новым источникам финансирования, объем которых в ближайшие 4 года может составить до 40 млрд долл.