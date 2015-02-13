В деле урегулирования спора вокруг погашения долга Греции наметились подвижки

На саммите ЕС в Брюсселе неожиданно наметились подвижки в деле урегулирования спора вокруг погашения гигантской внешней задолженности Греции, передает DW.

Читайте такжеЕвропейский центробанк перекрыл греческим банкам доступ к деньгам, но лазейку оставилНовый премьер-министр страны Алексис Ципрас согласился на сотрудничество с экспертной миссией кредиторов и тем самым дал старт подготовке к разработке конкретных мер, которые обеспечат продолжение помощи Греции. "Мы пока не преодолели всего пути, но это - важный этап", - заявил Ципрас после саммита поздно вечером в четверг, 12 февраля.

Читайте такжеГреция шантажирует Евросоюз кредитами России и КитаяПервое заседание экспертной группы состоится в Брюсселе уже 13 февраля. Эксперты изучат, насколько действующая программа помощи Афинам совместима с планами нового правительства Греции в сфере экономики. Ципрас также заверил, что его страна намерена изыскать способы выполнения трети согласованных договоренностей с кредиторами.

Разрядку конфликта обеспечила канцлер ФРГ Ангела Меркель, дав понять о готовности ЕС к компромиссу. Она указала, что сила Европы заключается в ее способности идти на компромиссы, добавив, что Германия тоже готова к этому. Однако, Меркель подчеркнула, что если Греция желает продолжения программы помощи, то она должна как можно скорее подать соответствующую заявку.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал смягчение позиции Ципраса, который подчеркнул, что "Греция никого не шантажирует, но не даст шантажировать и себя".

Долг Греции составляет 240 млрд евро.