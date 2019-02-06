Украина и еще три страны присоединились к решению Совета ЕС о продлении экономических санкций против РФ

Ограничительные меры были продлены 21 декабря 2018 года в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией Минских соглашений.

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета Европейского Союза от 21 декабря 2018 года о продлении экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России, до 31 июля 2019 года.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, размещенном на сайте Совета ЕС.

21 декабря Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры на следующие шесть месяцев - до 31 июля 2019 года.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны, а также Украины присоединились к этому заявлению", - говорится в документе.

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Указанные страны должны осуществить шаги, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета ЕС о санкциях. В ЕС приняли к сведению обязательства этих стран и приветствовали их решения.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Срок действия этих санкций должен был истечь 31 января 2019 года, но в декабре 2018 года они были продлены до 31 июля 2019 года. Санкции продлены на полгода в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией Минских соглашений.