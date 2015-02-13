Новая программа с МВФ снимает вопрос о возможном дефолте Украины – Яресько

Реализация новой программы сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом снимает вопрос о возможном дефолте Украины, страна по-прежнему выполняет все взятые на себя внешние финансовые обязательства, заявила в эфире телеканала CNN министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Сейчас для нас важно стабилизировать экономику, восстановить доверие к банковской системе, нарастить резервы Национального банка и заверить (инвесторов – УНИАН) в том, что мы выполняем свои обязательства, – сказала Яресько. – Украина и раньше выполняла свои текущие обязательства, однако с новым пакетом (от МВФ – УНИАН) это (вопрос дефолта – УНИАН) больше не вопрос».

При этом Яресько подчеркнула, что риски выполнения программы с МВФ, бесспорно, есть. «Риски есть всегда. И главный риск – ситуация на востоке Украины, – сказала Яресько. – В то же время программа реформ, согласованная с МВФ, – это программа реформ правительства и президента. Это структурные реформы, которые необходимы Украине. Их будет непросто воплощать, и для этого нам потребуется поддержка парламента и народа Украины».

Министр финансов также подчеркнула, что основные направления работы – это в первую очередь борьба с коррупцией, проведение судебной реформы, фискальной реформы, сокращение расходов, прежде всего на управленческий аппарат. «Надо понимать, что украинцы переживают экономический спад девять кварталов подряд, и потому вопросы, например, жесткой экономии переживались и ранее. Другое дело, что нам потребуется еще немного терпения и понимания», – сказала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, 12 февраля правительство Украины и ключевой кредитор страны – Международный валютный фонд согласовали меморандум новой программы сотрудничества сроком на 4 года и с объемом финансирования 17,5 млрд долл. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что этот шаг станет судьбоносным в экономическом развитии Украины, он потребует жестких реформ, но откроет доступ к новым источникам финансирования, объем которых в ближайшие 4 года может составить до 40 млрд долл.