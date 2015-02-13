Центробанк России готовится к возможному отключению SWIFT

Банк России подключил 91 банк к внутрироссийской системе межбанковских переводов, сообщил РИА Новости один из участников встречи руководства ЦБ РФ с банкирами.

Осенью прошлого года начали активно звучать угрозы отключения российских банков от системы межбанковских переводов SWIFT, через которую проходят платежные поручения более чем на 6 триллионов долларов, и в ней участвует более 10 тысяч финансовых организаций в 210 странах.

Читайте такжеМедведев угрожает реагировать "без ограничений", если отключат SWIFT

В свою очередь ЦБ заявил, что с декабря запустил отечественный аналог SWIFT. Банк России тогда отметил, что новая услуга позволит кредитным организациям передавать сообщения в форматах SWIFT через Банк России во всех регионах и без ограничений.

Как сообщил собеседник агентства со ссылкой на зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову, 91 отечественный банк уже заключил договоры с ЦБ на подключение этой опции. Таким образом, эти банки могут использовать российский аналог SWIFT по мере необходимости.

Читайте такжеЭксперты считают, что отключение от SWIFT изолирует всю Россию: "это достаточно тяжелое наказание"

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева во вторник заявила, что считает маловероятной возможность отключения российских банков от SWIFT, призвав не драматизировать ситуацию.