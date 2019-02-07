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Банковская система Украины обновила исторический максимум по прибыли после 4 лет убытков

10:42, 07 февраля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, до этого в последний раз банковская система получила прибыль 4 года назад - в 2013 году - на уровне 1,4 млрд грн.

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Теги: #Нацбанк#банковская система#прибыль банков