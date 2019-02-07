Рада установила сроки рассмотрения антимонопольных дел

Если в течение предельного срока рассмотрения дела органом АМКУ решение не принято, дело подлежит закрытию в связи с недоказанностью совершения нарушения.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производства по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, которым устанавливаются сроки завершения рассмотрения дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №6746 проголосовали 248 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект, предусматривающий внесение изменений в основные законы в сфере защиты экономической конкуренции, направлен на закрепление в этих законах прав лиц, участвующих в делах, которые рассматриваются органами Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), гарантий этих прав, а также механизмов реализации таких прав.

Законопроект, в частности, предусматривает установление сроков, в течение которых должно быть завершено рассмотрение дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Так, предлагается определить, что дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции должны быть рассмотрены органами АМКУ в течение разумного срока, но не позднее чем через три года со дня принятия распоряжения о начале рассмотрения дела.

Если в течение предельного срока рассмотрения дела органом АМКУ решение не принято, дело подлежит закрытию в связи с недоказанностью совершения нарушения.

Согласно пояснительной записке, предполагается и обеспечение лицу, участвующему в деле, права знакомиться с материалами дела и всеми доказательствами, на которых основываются решения АМКУ, в том числе урегулирование с этой целью вопросов сбалансирования этого права с правом на защиту конфиденциальной информации других лиц.