Правительство завтра рассмотрит проект изменений в госбюджет

Кабинет министров Украины рассмотрит проект изменений в государственный бюджет на 2015 год на завтрашнем заседании и подаст законопроект на рассмотрение в Верховную Раду до 15 февраля, сообщил первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

Замминистра напомнил, что согласно решению парламента правительство должно подать законопроект об изменениях в госбюджет на 2015 год до 15 февраля. По словам Уманского, в настоящее время распорядители бюджетных средств готовят свои предложения и должны подать их в Министерство финансов сегодня до конца дня.

«На завтра предварительно планируется заседание правительства, на котором будут рассмотрены как макроэкономические показатели с учетом текущих тенденций, которые мы уже имеем в январе, так и по результатам переговорного процесса с миссией Международного валютного фонда и тех решений, которые принимали Верховная Рада в конце декабря прошлого года. Правительство утвердит проект закона о госбюджете и внесет в Верховную Раду до 15 февраля», - сказал Уманский.

Замминистра также отметил, что озвученные вчера показатели договоренностей с МВФ, включая объем финансовой поддержки, юридически не зафиксированы, поэтому говорить о них пока рано.

«Свою работу в Киеве миссия завершила, но продолжается сотрудничество на техническом уровне по согласованию текста и окончательной редакции письма о намерениях, которое подпишет Украина. Мы готовимся, что в ближайшее время эта техническая работа будет завершена и мы сможем вынести вопрос о предоставлении программы расширенного финансирования Украины на совет директоров Международного валютного фонда», - добавил он.

По словам Уманского, окончательные параметры программы с МВФ, включая общий объем финансирования, его размер в текущем году и первый транш будут известны после совета директоров фонда.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Кабинет министров утвердил меморандум о сотрудничестве с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл.

Новая программа заменит действующую программу «стенд-бай», окончательное решение Совета директоров МВФ по новой программе ожидается в течение четырех следующих недель.

По информации Министерства финансов, дефицит сектора госуправления после пересмотра госбюджета по итогам переговоров с МВФ составит не более 4,6% ВВП. Показатель дефицита обусловлен пересмотром субсидий для бедных слоев населения в период повышения тарифов на газ для населения.

Одновременно правительство продолжит сокращение госрасходов и снижение специальных пенсий. Правительство не планирует повышать пенсионный возраст, но анонсирует ряд изменений по некоторым категориям специальных пенсий.

Госбюджет Украины на 2015 год рассчитан из прогноза падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы - 527,194 млрд грн с предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.