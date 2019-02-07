Нацбанк ждет от украинских заробитчан в этом году более $12 миллиардов

Четвертый год подряд растут денежные переводы из Польши - с 1,4 до 3,6 млрд долл.

Национальный банк Украины прогнозирует рост объемов денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в 2019 году на 5% - до 12,2 млрд долл. с 11,6 млрд долл. в 2018 году.

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Об этом написал глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, денежные переводы становятся все более весомым источником валютных поступлений в Украину.

«По данным Всемирного банка, начиная с 2016 года, их объем устойчиво превышает 10% ВВП. Обычно они оказывают существенное положительное макроэкономическое влияние на стабильность обменного курса», - отметил Данилишин.

Также он привел данные о динамике поступлений от мигрантов в разрезе стран: «Четвертый год подряд растут денежные переводы из Польши - с 1,4 до 3,6 млрд долл. Из России за последние годы произошло существенное сокращение - с 1,7 до 1,1 млрд долл. Выросли поступления из США – с 0,5 до 0,8 млрд долл. и Чешской Республики – с 0,3 до 0,8 млрд долл.», - добавил Данилишин.

Также он отметил продолжение роста денежных переводов из Италии, Соединенного Королевства, Германии, Кипра, Израиля.

Как сообщал УНИАН, объем поступлений от трудовых мигрантов в Украину в 2018 году составил около 11,6 млрд долл., что на 25% превышает показатель 2017 года.