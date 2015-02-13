В Украине очередной банк признали неплатежеспособным

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию во входящий в группу небольших «Энергобанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщила пресс-служба Фонда.

По информации Фонда, временная администрация введена сроком на 3 месяца, до 12 мая, временным администратором банка назначен Александр Ильчук.

«Энергобанк» стал пятым банком, в котором с начала этого года введена временная администрация, а в течение прошлого года временная администрация была введена в 33 украинских банках.

Фонд также сообщает, что о времени и порядке выплат вкладчикам банка будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, 13 января 2015 года консорциум инвесторов, представленных компанией ES2 Holding, подписал документы о приобретении прав собственности на акции ПАО «Энергобанк», принадлежащие компании «Ройланс сервисез лимитед» (Кипр) с общей долей в уставном капитале 99,7%, у бенефициарного собственника Анатолия Данилицкого. Тем не менее, в конце января инвесторы приняли решение приостановить процесс приобретения прав собственности на акции банка, поскольку в ходе работы инвесторов в банке в течение последних нескольких недель постоянно возникали неожиданные вопросы, когда они не могли получить своевременный или удовлетворительный ответ от руководства банка. Кроме того, одновременно возникли и другие вопросы, которые строго ограничивали спектр деятельности в ближайшем будущем.

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Справка УНИАН. «Энергобанк» создан в 1991 году и входит в группу небольших банков. Основным акционером банка с пакетом в 99,7% акций является компания Roylance Services Limited LLC (Кипр).