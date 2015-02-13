Евро на межбанке подорожал до 30,5 грн

В пятницу, 13 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 26,15/26,70 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, торги проходят спокойно, импортеры и экспортеры не торопятся совершать сделки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,89/30,51 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4020/0,4110 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 11:30 составил 25,9735 грн/долл., к этому часу было заключено 13 соглашений, объем торгов составил 13,27 млн долл.