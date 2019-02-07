Кабмин ужесточил условия получения субсидий

Есть задолженность по коммуналке больше месяца — нет льгот. Ранее этот срок составлял два месяца.

Кабинет министров Украины сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

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Об этом говорится в тексте принятого на вчерашнем заседании правительства постановления, которое размещено на правительственном портале.

Кабмин своим постановлением изменил ряд пунктов Положения о порядке назначения жилищных субсидий. В предыдущей редакции указывалось, что субсидия не назначается, если срок просроченной задолженности по оплате услуг ЖКХ превышает два месяца.

«Жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период), если структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения получена информация о наличии просроченной более месяца (на дату предоставления такой информации) задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на день обращения за назначением жилищной субсидии», - сказано в сообщении.

Вместе с тем указывается, что соответствующая норма не применяется при назначении субсидии гражданам на следующий период в случае, когда Минсоцполитики не обеспечено финансирование жилищных субсидий таким гражданам в денежной форме (в том числе наличной).

Также утвержденное Кабмином постановление предусматривает, что с 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, которые такую субсидию получали в течение отопительного сезона 2018-2019 годов на основании их обращений до 31 декабря 2018 года, осуществляется только после подачи нового заявления (в котором обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя) и декларации.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.