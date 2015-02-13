Яресько: в следующем году мы сможем увидеть рост экономики

Выполнение программы реформ, согласованных в том числе и с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом, позволит Украине продемонстрировать экономический рост уже в 2016 году, сообщила в эфире телеканала CNN министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Думаю, что в этом году мы сможем стабилизировать систему – банковскую систему, в первую очередь, и мы увидим улучшения. А в следующем году мы сможем увидеть рост экономики», - сказала министр.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что рост экономики Украины возможен уже в 2016 году в случае реализации реформ и остановки российской агрессии в Донецкой и Луганской областях.

По прогнозам международных финансовых организаций, падение экономики Украины должно замедлиться в 2015 году. Причем, согласно прогнозам МВФ рост экономики страны в 2015 году составит 1%.

Правительственные прогнозы развития экономики предполагают падение экономики в 2015 году до «минус» 4,5% и небольшой рост в 2016 году.

Официальной оценки падения ВВП Украины в 2014 году по версии Государственной службы статистики пока не обнародовали, в то же время, по оценкам МВФ, падение составило 7-7,5%.

11 февраля правительство и МВФ согласовали новую программу кредитования экономики сроком на 4 года и ориентировочным объемом финансирования 17,5 млрд долл. Окончательное решение о подписании такой программы примет Совет директоров МВФ.