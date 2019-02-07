Большинство работающих в Украине банков стали прибыльными – НБУ

Наибольшую прибыль по итогам прошлого года получили "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль", "УкрСиббанк", ПУМБ, "ОТП Банк".

Большинство, или 64 из 77 работающих в Украине банков, по итогам 2018 года получили прибыль, в то время как 13 финансовых учреждений страны завершили год с убытком.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, наибольшую прибыль по итогам года получили "ПриватБанк" (11,668 миллиарда гривень), "Райффайзен Банк Аваль" (5,088 миллиарда гривень), "УкрСиббанк" (2,658 миллиарда гривень), ПУМБ (2,038 миллиарда гривень), "ОТП Банк" (1,974 миллиарда гривень).

Наибольший убыток пришелся на "Сбербанк" (7,614 миллиарда гривень), "Проминвестбанк" (3,389 миллиарда гривень), "Укрсоцбанк" (886 миллионов гривень), "Банк Кредит Днепр" (229 миллионов гривень), банк "Форвард" (165 миллионов гривень).

С учетом убытка неплатежеспособного банка "Финансовая инициатива" в размере 5,259 миллиарда гривень, прибыль банковской системы Украины в целом за 2018 год составила 16,467 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее Нацбанк сообщил, что работающие банки Украины в 2018 году получили 21,7 миллиарда гривень чистой прибыли, что является максимальным историческим показателем.

Банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 26,5 миллиарда гривень.

В 2016 году банки получили 159,4 миллиарда гривень убытка, в 2015 году – 66,6 миллиарда гривень убытка, в 2014 году – 52,7 миллиарда гривень убытка.