В Кабмине предупреждают работодателей: если не увеличите зарплаты, то "потеряете все"

Сейчас работодатели конкурируют за трудовой потенциал не только внутри страны, но и со странами Евросоюза.

Работодатели, которые не хотят увеличивать зарплаты своим сотрудникам, рискуют потерять свой бизнес.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Павла Розенко.

По мнению Розенко, сейчас работодатели конкурируют за трудовой потенциал со странами ЕС.

"Работодатели, руководители компаний должны понять, что мы сегодня работаем на совершенно открытом рынке труда, что мы конкурируем сегодня за трудовой потенциал не только внутри страны, но и с Польшей, Германией, другими государствами, где сегодня даже принимаются законы о привлечении рабочей силы из Украины", – сказал он.

Розенко призвал работодателей беречь своих работников.

"Если вы не будете увеличивать реальную заработную плату своим работникам, то в условиях открытого рынка труда вы будете терять трудовой потенциал, а через два-три года будете вынуждены вообще прекратить свой бизнес, потому что не найдете квалифицированного работника, который захочет за неконкурентную на международном рынке заработную плату давать качественную продукцию", - подчеркнул он.