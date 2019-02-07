За прошлый год в Украине закрылись пять банков

По состоянию на 1 января 2019 года, в Украине осталось 77 работающих банков.

Количество работающих в Украине банков за 2018 год сократилось на 5 – до 77 финучреждений по состоянию на 1 января 2019 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, активы банков за год выросли на 2% - до 1,361 триллиона гривень, обязательства – на 2,8%, до 1,205 триллиона гривень.

В то же время, капитал банков сократился на 3,4% - до 155,7 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка, работающие банки Украины в 2018 году получили 21,7 миллиарда гривень чистой прибыли, что является максимальным историческим показателем.