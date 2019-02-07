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За прошлый год в Украине закрылись пять банков

15:59, 07 февраля 2019
Финансы
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В НБУ сообщили о сокращении количества работающих в Украине банков / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте НБУ, активы банков за год выросли на 2% - до 1,361 триллиона гривень, обязательства – на 2,8%, до 1,205 триллиона гривень.

В то же время, капитал банков сократился на 3,4% - до 155,7 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка, работающие банки Украины в 2018 году получили 21,7 миллиарда гривень чистой прибыли, что является максимальным историческим показателем.

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Теги: #банковская система#банковская система Украины