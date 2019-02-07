Иностранцы продолжают вкладываться в украинские облигации

C начала года объем вложений нерезидентов в украинские облигации вырос более чем вдвое - до 13,4 миллиарда гривень.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,141 миллиарда гривень, или на 9,3%, - до 13,393 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, нерезиденты покупают гривневые ОВГЗ четвертый аукцион подряд, после того как возобновили спрос на украинские облигации в январе впервые с марта 2018 года.

C начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 7,043 миллиарда гривень, или боле чем вдвое.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,130 миллиарда гривень, или на 21,7%.

В Национальном банке Украины называют покупку нерезидентами гривневых облигаций одним из факторов укрепления гривни в последние недели, так как при покупке ОВГЗ инвесторы продают валюту.