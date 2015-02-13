Первый транш от МВФ составит $4,8 млрд - СМИ

Первый транш кредита Международного валютного фонда по новой программе EFF может составить минимум $4,8 млрд.

Об этом А’ сообщил источник, знакомый с итогами переговоров миссии МВФ и властей Украины.

«На сегодняшний день предварительно согласован первый транш в размере $4,8 млрд, однако Украина надеется, что его удастся увеличить до $8 млрд»,– отметил источник.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля правительство Украины и ключевой кредитор страны – Международный валютный фонд согласовали меморандум новой программы сотрудничества – сроком на 4 года и объемом финансирования в 17,5 млрд долл.

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Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что этот шаг станет судьбоносным в экономическом развитии Украины, он потребует жестких реформ, но откроет доступ к новым источникам финансирования, объем которых в ближайшие 4 года может составить до 40 млрд долл.