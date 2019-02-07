В пятницу в Украине продолжит дешеветь валюта

Официальный курс НБУ на 8 февраля: 100 USD – 2695,9350 гривни; 100 EUR – 3058,5383 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2695,9350 (7 февраля – 2696,4088)

100 EUR – 3058,5383 (7 февраля – 3072,2882)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 7 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,95/26,98 гривни/доллар, что на 4 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,57/30,61 гривни/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.