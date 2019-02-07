Валютная либерализация в Украине не повлияет на курс гривни - банкиры

Но может, по их мнению, способствовать повышению волатильности валютного рынка в нестабильной ситуации.

Ослабление валютного регулирования в Украине в связи с введением в действие нового валютного законодательства не окажет существенного влияния на курс украинской гривни в краткосрочном периоде, но может способствовать повышению волатильности рынка в нестабильной ситуации.

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Такое мнение высказали опрошенные УНИАН банкиры.

Так, главный экономист "Альфа-Банка" (Украина) Алексей Блинов считает, что момент для масштабной волны ослабления валютного регулирования в Украине сейчас очень удачный. "На валютном рынке преобладает предложение иностранной валюты, вызванное массированным приходом иностранных инвесторов в гривневый долг (ОВГЗ). При этом соотношение умеренного восприятия рынком валютного риска и высоких процентных ставок на гривневые ресурсы никак не мотивирует, например, придерживать продажу иностранной валюты", - пояснил он.

По оценкам банкира, экспортеры вряд ли существенно сократят продажи иностранной валюты после снижения нормы обязательной продажи, и в целом влияние валютной либерализации непосредственно на котировки валютного рынка будет небольшим. "В то же время, удобство проведения валютных операций для клиентов банков существенно возросло. Субъекты внешнеэкономической деятельности смогут более гибко и самостоятельно управлять валютными рисками. Это касается как крупных предприятий, так и физических лиц - предпринимателей, предоставляющих услуги иностранным клиентам. А наши клиенты - физические лица уже ощутили удобство покупки-продажи иностранной валюты онлайн в несколько кликов на мобильном приложении", - добавил Блинов.

Старший аналитик "Райффайзен Банка Аваль" Михаил Ребрик считает, что в кратко- и среднесрочном периодах нововведения незначительно отразятся на функционировании валютного рынка в периоды стабильности, а в долгосрочном периоде валютная либерализация может способствовать росту объемов торгов на рынке, снижая курсовую волатильность.

По оценкам банкира, экспортеры продают гораздо большую часть выручки, чем требуется нормативно. Кроме того, в прошлом году наблюдалось смещение традиционных сезонных трендов на валютном рынке, что усложняет прогнозирование, и делает выгоды от "придерживания" выручки не столь очевидными, как ранее.

"Однако, на мой взгляд, возможности экспортеров по "придерживанию" валютной выручки в ожидании девальвации все же увеличиваются, потому в нестабильные времена это создает дополнительный резерв для усиления девальвационных трендов. Аналогичная ситуация с потенциальным увеличением и даже снятием лимита на репатриацию дивидендов", - отметил банкир.

По его словам, ранее действовавшее требование по предварительному резервированию гривни под покупку валюты позволяло банкам и Национальному банку получать представление о спросе и предложении валюты на межбанковском рынке на предстоящий день и достаточно эффективно сглаживать колебания. "Теперь же на межбанке становятся возможными спонтанные крупные покупки, что в условиях "тонкости" нашего рынка повышает потенциал роста волатильности", - добавил Ребрик.

Справка УНИАН. В Украине с сегодняшнего дня, 7 февраля, действует новый Закон "О валюте и валютных операциях", который предполагает ослабление более двадцати ограничений на валютном рынке. В том числе увеличение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам и разрешение свободно использовать счета юридических лиц за рубежом и счета нерезидентов в банках Украины.

Кроме того, отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции, разрешается оnline-покупка валюты физическими лицами, а лимит на валютные переводы за рубеж без открытия счетов для физлиц повышается в 10 раз.

Также, с 7 февраля бизнес сможет репатриировать дивиденды за 2018 год в пределах 7 млн евро в месяц и покупать валюту день в день без предварительного резервирования средств, а с 1 марта норма обязательной продажи валюты экспортерами снизится до 30% с 50%, действующих в настоящее время.