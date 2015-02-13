Украина без поддержки МВФ не получит ни одного кредита - замминистра финансов

Международный валютный фонд является кредитором последней инстанции, и без его поддержки Украина с учетом состояния, в котором она сегодня оказалась, не способна получить доступ ни к одному рынку финансовых ресурсов.

Об этом заявил первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

Уманский подчеркнул, что без кардинальных изменений в социальной, налоговой, бюджетной и регуляторной политике Украина не сможет выйти из кризиса, как финансового, так и политического.

«Международный валютный фонд является кредитором последней инстанции. Украина с учетом того состояния, в котором она сегодня оказалась, не способна больше без поддержки Международного валютного фонда получить доступ ни к одному рынку финансовых ресурсов, потому мы вместе вынуждены проводить изменения и реформы, в том числе при помощи Международного валютного фонда», - сказал он.

Замминистра напомнил, что в настоящее время продолжается согласование окончательного текста письма о намерениях для Международного валютного фонда, и после завершения переговоров с фондом президент, премьер-министр и Верховная Рада смогут озвучить свою позицию и условия фонда.

«Продолжать развивать спираль долговой зависимости Украина дальше не может. Если мы не будем изменять политику и подходить к формированию госбюджета таким образом, как это происходило последние 23 года, как последствие будем иметь ситуацию, в которой придется не только затянуть пояса, но и определяться относительно возможности в принципе существовать как независимое государство», - добавил он.

Читайте такжеПервый транш от МВФ составит $4,8 млрд - СМИУманский подчеркнул, что Украина много лет жила иллюзиями, что завтра никогда не настанет, и нерационально использовала свои возможности и доступные средства. «Как последствие, государственный долг только за последние пять лет вырос вдвое, а наибольшая статья в государственном бюджете на сегодняшний день – это обслуживание госдолга», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Кабинет министров утвердил меморандум о сотрудничестве с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл.

Новая программа заменит действующую программу «стенд-бай», окончательное решение Совета директоров МВФ по новой программе ожидается в течение четырех следующих недель.

Программа предусматривает изменения в фискальной политике для стабилизации системы госфинансов, социальную поддержку населения в период повышения тарифов на газ и отопление, достижение бездефицитного состояния НАК «Нафтогаз Украины» до 2017 года при помощи комплекса мер, включая постепенное повышение тарифов на газ, и другие меры для стабилизации макроэкономической ситуации в стране и повышения инвестиционной привлекательности.

В настоящий момент Украина и МВФ реализуют двухлетнюю программу stand-by объемом 17 млрд долл., подписанную в апреле 2014 года. Всего в 2014 году Украина получила от МВФ два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл.

В целом, в прошлом году Украина из разных источников получила 9 млрд долл., выплатив при этом 14 млрд долл. долговых обязательств.

В 2015 году объем долговых платежей составит около 11 млрд долл.