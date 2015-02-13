Официальный курс гривни упал почти до 26 за доллар

Национальный банк Украины сегодня, 13 февраля, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,9185 грн/долл., что на 36 копеек ниже исторического минимума на уровне 25,5581 грн/долл., установленного 11 февраля, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, с начала этого года гривня по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 1,6 раза, или на 10,15 грн.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по состоянию на 13:30 составил 25,9334 грн/долл., котировки на межбанковском валютном рынке составляют 25,55/26,05 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и в результате гривня в течение года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу в 2 раза.

В конце прошлого года регулятор ввел практику ежедневных индикативных аукционов для поиска равновесного курса, однако с 5 февраля этого года прекратил проведение аукционов по причине утраты ими эффективности и активизации черного рынка.

Читайте такжеЕвро на межбанке подорожал до 30,5 грнПосле отмены аукционов гривня по официальному курсу подешевела по отношению к доллару более чем в 1,5 раза за несколько дней.

Вчера, 12 февраля, Кабинет министров утвердил меморандум о сотрудничестве с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл. Новая программа заменит действующую программу «стенд-бай», окончательное решение Совета директоров МВФ по новой программе ожидается в течение четырех следующих недель.

По оценкам экспертов, для стабилизации курса гривни помимо возобновления финансирования МВФ и других доноров необходимо снижение напряженности на востоке Украины.