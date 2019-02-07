Инфляция в Венесуэле установила новый "рекорд"

В январе инфляция в Венесуэле достигла 2,7 миллиона процентов в годовом выражении.

Инфляция в Венесуэле в январе текущего года составила порядка 2,7 миллиона процентов по сравнению этим же месяцем 2018 года.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter депутата Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Анхеля Альварадо.

"В январе 2019 года инфляция составила 191%, а в годовом выражении - 2,7 миллиона процентов", - написал парламентарий.

Ранее комитет по финансам Национальной ассамблеи сообщал, что рост цен в республике в 2018 году достиг почти 1,7 миллиона процентов. С таким показателем она вошла в число трех стран с самой высокой инфляцией в мировой истории.

Как сообщал УНИАН, Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, из южноамериканской страны уехали уже более 3 миллиона человек. Режим Мадуро не признает существования в стране гуманитарного кризиса.