ВВП еврозоны вырос выше прогнозов

Экономика 18 стран еврозоны, по первой оценке, показала рост в четвертом квартале 2014 года на 0,9% в годовом исчислении, и на 0,3% - в квартальном, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат, передает Прайм.

Аналитики ожидали, что ВВП региона вырастет на 0,8% в годовом выражении и на 0,2% - в квартальном.

Совокупный ВВП Евросоюза за отчетный период увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,4%, и на 1,3% - в годовом выражении.

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Наибольший рост в квартальном исчислении продемонстрировали экономики Венгрии (+0,9%), Германии и Испании (+0,7 в обеих странах). Наибольшее падение зафиксировано на Кипре (-0,7%), в Финляндии (-0,3%) и Греции (-0,2%).