Дерегуляция бизнеса может сэкономить 60 млрд гривень к 2020 году

Экономический эффект закона о дерегуляции бизнеса, принятого Верховной Радой 12 февраля, может достигнуть 40 - 60 млрд грн к 2020 году, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Согласно сообщению, закон предусматривает возможность регистрации бизнеса в течение двух дней, а также ликвидирует разрешительные центры и передает их функции Центрам административных услуг.

По оценкам министерства, такие меры позволят бизнесу сэкономить около 100 млн грн на оформлении документов и 150 – 250 млн грн на неофициальных платежах.

Кроме того, законом урегулирована аренда земли в сельскохозяйственной сфере, поскольку согласно новым нормам арендатор не рискует лишиться земли в принудительном порядке.

В рамках курса на дерегуляцию законом также определен запрет на изъятие правоохранительными органами серверного оборудования IT-компаний, если оно не имеет признаков преступления.

Читайте такжеАбромавичус рассчитывает вывести Украину на 50-е место в мировом рейтинге легкости ведения бизнесаВ Минэкономразвития отметили, что закон дополнительно упраздняет 16 свидетельств, сертификатов, выводов и других средств госрегулирования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла предложенный правительством закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения бизнеса (дерегуляция).

За законопроект (№1580) во втором чтении проголосовали 260 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 226).

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, этот законопроект "значительно упрощает регуляторное давление на бизнес, предусматривает упрощение по ряду направлений, в том числе по сельскому хозяйству".