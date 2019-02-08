Нацбанк спрогнозировал уровень инфляции в 2020 году

Главными факторами снижения инфляции будут достаточно жесткие монетарные условия и сдержанная фискальная политика.

Национальный банк Украины ожидает дальнейшего замедления потребительской инфляции до целевого диапазона на уровне 5% плюс/минус 1 п.п. в 2020 году.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь, опубликованном на сайте регулятора.

Отмечается, что эффекты снижения мировых цен на энергоресурсы и укрепления гривни будут компенсированы сохранением давления со стороны заработных плат и несколько более высокими темпами роста административно регулируемых тарифов.

Главными факторами снижения инфляции на прогнозном горизонте в НБУ назвали достаточно жесткие монетарные условия и сдержанную фискальную политику.

Дополнительными факторами будут относительно низкая курсовая волатильность и умеренные темпы роста цен на импортируемые товары, в том числе энергоносители и продовольствие.

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При этом ожидается ослабление влияния роста зарплат на фоне снижения интенсивности миграционных процессов и сокращения разрыва в уровнях заработных плат с соседними странами по сравнению с предыдущими годами.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк сохранил прогнозы по росту реального ВВП Украины в 2019 году на 2,5% и инфляции на конец года в 6,3%.

Прогноз на 2020 год также остался неизменным - ожидается рост экономики Украины на 2,9% при инфляции 5%.

В 2021 году НБУ прогнозирует рост ВВП на 3,7% при инфляции 5%.