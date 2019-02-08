Украинцы приобрели $1 миллион онлайн за день

Приватбанк продал через интернет-приложение Приват24 почти 1,5 миллиона долларов, приобрел - свыше 402 миллионов долларов.

Клиенты украинских банков начали активно пользоваться услугой онлайн-покупки валюты уже в первый день действия валютной либерализации.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на представителей банков.

"Приватбанк продал через интернет-приложение Приват24 почти 1,5 миллиона долларов, приобрел - свыше 402 миллионов долларов", - сообщает пресс-служба банка.

Кроме того онлайн Приватбанк продал более 245 тысяч евро, купил - 131 тысячу евро.

Один из основателей monobank Олег Гороховский написал на своей странице в Facebook, что клиенты банка с 7 февраля приобрели почти 1 миллион долларов.

"За день продали клиентам более 900 тысяч долларов, открыли 6 тысяч валютных карт и остатки на валютных картах увеличились на 750 тысяч долларов в эквиваленте", - написал он.