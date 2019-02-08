Украина в прошлом году получила $2,5 миллиарда иностранных инвестиций - НБУ

Значительный объем инвестиций поступил предприятиям сельского хозяйства и торговли.

Поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за 2018 год составили 2,5 миллиарда долларов, 60% из которых направлены в реальный сектор.

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Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь, опубликованном на сайте регулятора.

По оценкам НБУ, в четвертом квартале объемы прямых иностранных инвестиций выросли до 0,8 миллиарда долларов и почти полностью были направлены в акционерный капитал реального сектора.

Отмечается, что значительный объем инвестиций в акционерный капитал поступил предприятиям сельского хозяйства и оптовой и розничной торговли.

Также сообщается, что приток инвестиций в банковский сектор остался практически на уровне прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Госстата, поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за 2017 год составили 1,871 миллиарда долларов, в том числе наибольший объем инвестиций поступил с Кипра.

Национальный банк оценивал приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2017 году в 2,307 миллиарда долларов, в том числе без учета операций конвертации банками долга в уставный капитал – в 1,8 миллиарда долларов.