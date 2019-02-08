В Фискальной службе похвастались ростом поступлений единого соцвзноса

Индикативный показатель по поступлению ЕСВ перевыполнен на 12,2%, или на 2,1 миллиарда гривень.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в январе этого года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,1%, или на 4 миллиарда гривень, - до 19,1 миллиарда гривень.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Согласно сообщению, индикативный показатель по поступлению ЕСВ за указанный период перевыполнен на 12,2%, или на 2,1 миллиарда гривень.

В пресс-службе подчеркнули, что ГФС намерена и в дальнейшем контролировать соблюдение налогового законодательства по выплате зарплаты и других доходов гражданам для обеспечения своевременного осуществления пенсионных выплат и социальных пособий.

Как сообщал УНИАН, по данным Госказначейства, поступления ЕСВ в январе 2018 года составили 15,17 миллиарда гривень.

По данным Государственной фискальной службы Украины в 2018 году поступления ЕСВ увеличились по сравнению с 2017 годом на 26,1%, или на 47,2 миллиарда гривень, - до 228 миллиарда гривень.