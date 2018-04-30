«Золотой ключик» от МВФ

Формально, достигнутые в Киеве договоренности о начале реализации новой программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility) на сумму порядка 17,5 млрд долларов являются предварительными. Окончательное решение об объеме и условиях предоставления средств будет принимать Совет директоров МВФ, заседание которого состоится в ближайший месяц. На протяжении этого времени Киев и Вашингтон будут работать в режиме технических консультаций, детали которых никто не разглашает, ожидая официального представления окончательного текста новой программы.

По предыдущей программе stand-by, одобренной руководством Фонда в апреле 2014 года, Украина получила два транша общим объемом 4,6 млрд долл.

Но уже сейчас очевидно, что новый документ станет не только ключом к отношениям Украины с инвесторами и институциональными кредиторами, но и предоставит доступ на рынки капиталов как для страны, так и ее компаний и банков. Программа очертит пакет жестких и непопулярных реформ, начало которым было положено в конце декабря прошлого года – с принятием новых редакций Налогового, Бюджетного кодексов и самого проекта бюджета на 2015 год.

Рост тарифов, адресная соцпомощь

В перечень преобразований войдут наиболее обсуждаемые реформы. В их числе - повышение тарифов на газ и тепло до экономически обоснованного уровня и полный пересмотр социальных гарантий и обязательств правительства, включая механизм предоставления субсидий за коммунальные услуги.

Как быстро взлетят цены на тепло и горячую воду предположить не трудно. По оценкам МВФ, государственный газовый монополист «Нафтогаз» должен достичь безубыточности уже к апрелю 2017 года, притом, что убытки компании в 2014 году составили 110 млрд грн, а на 2015 год этот показатель установлен на уровне 31,5 млрд грн.

Какие цифры зафиксируют в «платежках» – тоже не тайна. Как отмечал министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, стоимость газа, импортируемого «Нафтогазом» в Украину из всех источников, включая реверс, составляет порядка 6 тыс. грн за тысячу кубометров. Средняя себестоимость собственного газа, добываемого компанией «Укргазвыдобування», составляет порядка 1500 грн – «плюс рента и транспортировка». Уже повышенные в 2014 году тарифы не покрывают и половины этих расходов. Для сравнения: сегодня цена тысячи газовых кубов для населения составляет 1089 грн.

Но есть и хорошие новости. В текущем году Кабмин готов выделить 12,5 млрд грн на субсидии и компенсации повышения тарифов и при этом провести реформу всей системы предоставления помощи.

Министр социальной политики Павел Розенко, выступая в парламенте, сообщил, что реформа исключит очереди в управлениях соцзащиты и вернет доверие граждан к государственным институтам. Будет соблюден принцип адресности льгот, когда деньги дадут только тем, кто в них действительно нуждается. Для этого уже в ближайшее время все общения потребителей с социальными службами переведут в «эпистолярный жанр». Каждому обратившемуся за соцпомощью украинцу, по словам Розенко, пришлют бланк, заполнив который, гражданин сообщит социальному инспектору уровень своих доходов и причины необходимости получения субсидий. А дальше – дело техники и специальных реестров.

«Таким образом, в систему получения субсидий будут вовлечены более 3 млн семей, а не 1млн 200 семей, как сейчас», - заверил Розенко.

Еще один «социальный» аспект реформ – преобразования в пенсионной системе. Украинской стороне в процессе переговоров с кредиторами удалось отстоять существующий возрастной ценз выхода на пенсию, однако сам механизм начисления пенсий будет пересмотрен. И это, в первую очередь, коснется так называемых специальных пенсий. «Что касается слухов об увеличении пенсионного возраста - мы не предлагаем Верховной Раде повышение пенсионного возраста. Мы сейчас предусматриваем только изменения по спецпенсиям - конкретных категорий», - сообщила журналистам министр финансов Наталья Яресько.

Налогообложения высоких пенсий – свыше 3600 грн – никто не отменяет, но обещают индексировать показатель минимальной зарплаты, а с ним и минимальной пенсии на 13% с 1 декабря 2015 года.

Жить по средствам

Власти также намерены продолжить сокращение расходов на государственный аппарат. Речь идет, в том числе, о сокращении чиновников и урезании зарплаты сохранившим работу государственным служащим. Причем увольнение людей должно сопровождаться оптимизацией работы всего подразделения: иными словами, эффективность государственного управления должна быть не только сохранена, но и повышена. И эта эффективность должна идти «нога в ногу» с антикоррупционными инициативами, которые также предусматривает программа сотрудничества с МВФ.

«Мы пересмотрим размер дефицита бюджета, чтобы дефицит сектора общегосударственного управления составлял не более 4,6% ВВП», - сообщила министр финансов.

При этом, выступая в эфире американского телеканала CNN, Яресько отметила, что экономия и «затягивание поясов» - не новость для украинцев.

«Надо понимать, что украинцы переживают экономический спад девять кварталов подряд, и поэтому вопросы, например, жесткой экономии, переживались и ранее. Другое дело, что нам потребуется еще немного терпения и понимания», – сказала Яресько.

Глава правительства Арсений Яценюк отмечал, что Украина в течение 4 лет будет проводить реформы, которые нужны для экономической и финансовой стабилизации. «Это программа реформ не для МВФ, а для Украины. Ее цель – экономический рост. Уже в 2016 году», - сказал Яценюк.

С этим согласились и эксперты, отметив, что МВФ в который раз проявил добрую волю в отношении руководства Украины.

«Фонд поверил на слово в проведение реформ, - сказал в комментарии УНИАН руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен. - Сейчас надо ждать от правительства шагов по реализации обещанных изменений в управлении экономикой. Если такие изменения будут затянуты или отложены, тогда финансовая программа с МВФ будет в который раз провалена, а экономику будет ждать волна инфляции и девальвации».

Финансовый аналитик Анатолий Гулей считает, что за словом "реформы" в Украине нередко прячут другие вещи. «Это мы видели и слышали в прошлом году, когда «косметический» ремонт нам подавали как «капитальный». Только к концу 2014 года мы увидели, что бюджетная дисциплина была пересмотрена в сторону регионов, что правила игры были переписаны, и в этом году мы реально сможем жить по новым правилам», - сказал Гулей.

От иллюзий к новым финансовым возможностям

Понятно, что предстоящие изменения в Украине – сложны и тяжелы. Но сейчас мало кто решается оспаривать саму необходимость обращения Украины в Фонд.

«Украина долгое время жила иллюзиями и сегодняшним днем. И поэтому мы были вынуждены обратиться к МВФ как кредитору последней инстанции, без него мы не можем», - подчеркнул первый замминистра финансов Уманский, обращая внимание, что рынки заемного капитала для Украины были и пока до сих пор остаются закрытыми.

Министр финансов развила мысль своего заместителя. По ее мнению, программа сотрудничества с МВФ сняла вопрос дефолта Украины и дала возможность маневра в переговорах о возможной реструктуризации долгов – в частности, с держателями украинских евробондов.

Яценюк подчеркивает, что восстановление доверия к Украине путем принятия четырехлетней программы послужит серьезным фактором для стабилизации валютно-обменного курса и усиления банковской системы, что даст возможность экономике развиваться.

«Украина получит доступ как к финансовым ресурсам международных кредиторов, так и к финансовым ресурсам частных инвесторов», - сказал Яценюк.

Эксперты также единодушны в том, что обращение в Фонд относительно новой программы было правильным.

«Та программа, с которой Украина работала в прошлом году – программа stand-by, была рассчитана на очень короткие сроки. Она, скорее, решала вопрос кассовых разрывов бюджета и каких-то обязательств, - сказал УНИАН Гулей. - Но, обратите внимание, из 17 млрд долл. (по программе stand-by - УНИАН) мы получили только 4,6 млрд реальных денег, хотя долговая нагрузка у нас была 14 млрд. Это значит, что программа stand-by была совершенно оторвана от экономической ситуации, в которой находится Украина. И она не решила главную задачу – невыполнение бюджета, сохранение разрывов внутри бюджета и дополнительной нагрузки на гривню».

По словам Гулея, заявление о переходе на новую четырехлетнюю программу четко показывает, что у правительства есть план и видение реформ, которое теперь нужно «материализовать».

«Материализовывать» начнут уже в ближайшие дни – когда Кабмин подаст на рассмотрение в парламент проект изменений в бюджет 2015 года, согласованный с МВФ, а также ряд законодательных актов, которые должны быть приняты в ближайшие недели, когда в Украину, как ожидается, придет первый транш нового кредита.

Согласованность и четкость работы парламента и правительства станет первым маяком для Фонда, уже открывшего Украине доступ не только к финансам самого МВФ, но и к деньгам Еврокомиссии в объеме 1,8 млрд евро и деньгам Всемирного Банка, заявившего о стремлении профинансировать экономику нашей страны на 2 млрд долл. в 2015 году. Еще 2 млрд долл. гарантий «зарезервировало» для нас на 2015 год правительство США, готовое увеличить «резерв» до 3 млрд долл. в случае достижения экономического роста.

Суммы, бесспорно, значительные – под стать «аппетитам» отечественного Минфина и Нацбанка, планирующего за счет всей возможной финансовой помощи нарастить объем золотовалютных резервов с нынешних 6,5 млрд долл. до 17 млрд долл. к концу года. И теперь главное - не заболтаться и начать действовать.

Олеся Сафронова (УНИАН)