Доля занятых в металлургическом производстве работников в общей структуре занятости населения сохранилась на уровне 2,5%.

Промышленники обеспечивают больше всего рабочих мест в Украине, об этом пишет издание GMK Center, указывая, что в стране в 2018 году увеличилась численность занятых в металлургическом производстве работников на 0,5% – до 189,7 тыс. человек.

Компании уплатили в бюджет крупную сумму налогов, что поместило их в 100 крупнейших налогоплательщиков страны. По данным GMK Center, средние зарплаты в металлургической отрасли за год также выросли, сообщает Обозреватель.

Рост составил более 30%. При этом с января по декабрь 2018 года общая численность штатных работников в Украине сократилась на 1,1% – до 7,597 млн чел. Количество штатных работников в промышленности уменьшилось на 1,3% – до 1,846 млн чел.

Доля занятых в металлургическом производстве работников в общей структуре занятости населения сохранилась на уровне 2,5%. Средние зарплаты в отрасли, по данным Госстата, с января по декабрь выросли на 29% – до 12 496 грн.