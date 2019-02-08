Украинская экономика за четвертый квартал выросла на 3,3% - НБУ
15:37, 08 февраля 2019Финансы
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Этому, прежде всего, способствовали высокие темпы роста сельскохозяйственного производства.
Иллюстрация REUTERS
Рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2018 года, по оценкам Национального банка, ускорился до 3,3% в годовом выражении.
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Как говорится в инфляционном отчете НБУ за январь, опубликованном на сайте регулятора, этому, прежде всего, способствовали высокие темпы роста сельскохозяйственного производства.
Регулятор напомнил, что оценил рост экономики Украины в целом за 2018 год также в 3,3%.
Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики оценила рост ВВП Украины в третьем квартале 2018 года в годовом выражении в 2,8%, во втором квартале – в 3,8%, в первом квартале – в 3,1%.
Данные Госстата за четвертый квартал 2018 года, как и в целом за год, пока не обнародованы.
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