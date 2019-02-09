Баланс недели: выдача денег на субсидии, гривня идет в рост, а правительство меняет главу Минагропрода

На уходящей неделе гривня радовала украинцев уверенным ростом. За неделю национальная валюта, по официальному курсу, укрепилась с 27,74 грн/долл. до 26,96 грн/долл.

Как объяснил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, гривня растет благодаря продаже валюты населением, стабильному поступлению выручки от экспорта продукции украинских аграриев и металлургов, а также из-за покупки нерезидентами гривневых государственных облигаций.

«Это и продажа населения – в день население продает по 10-15 млн. В предыдущие месяцы население больше покупало, а сейчас другая тенденция. Мы имеем довольно неплохие поступления экспортной выручки», - сказал Чурий, напомнив о рекордном урожае прошлого года.

Также он сообщил, что поступления средств от нерезидентов в результате покупки гривневых облигаций внутреннего государственного займа уже составляют порядка 300 млн долл.

«Поступления уже составляют приблизительно 300 млн долл. За последние три-четыре недели мы видим такую тенденцию. Она вызвана, прежде всего, жесткой монетарной политикой – у нас очень высокая ставка по гривне», - пояснил Чурий.

В Нацбанке также порадовали данными о международных резервах Украины, которые по состоянию на начало февраля остаются на максимальном за последние пять лет уровне в 20,8 млрд долл.

Долговые платежи правительства в валюте на 883,9 млн долл. были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в размере 620,7 млн долл.

Также в январе Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 136,1 млн долл.

Весна на валютном рынке

Важным событием первой рабочей недели февраля, принесшей в южные регионы страны дыхание настоящей весны, стало снятие ограничений на валютном рынке. В четверг февраля вступил в силу Закон «О валюте и валютных операциях», который предусматривает ослабление более двадцати ограничений.

В том числе, увеличивает предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам и разрешает свободное использование счетов юридических лиц за рубежом и счетов нерезидентов в банках Украины.

Кроме того, отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции, разрешается оnline-покупка валюты физическими лицами, а лимит на валютные переводы за рубеж без открытия счетов для физлиц повышается в десять раз.

Также бизнес сможет репатриировать дивиденды за 2018 год в пределах 7 млн евро в месяц и покупать валюту день в день без предварительного резервирования средств, а с 1 марта норма обязательной продажи валюты экспортерами снизится до 30% с 50%, действующих в настоящее время.

Как рассказали, опрошенные УНИАН банкиры, ослабление валютного регулирования не окажет существенного влияния на курс украинской гривни в краткосрочном периоде, но может способствовать повышению волатильности рынка в случае возникновения нестабильной ситуации.

Главный экономист «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов назвал «удачным» момент для очередной волны либерализации валютного рынка.

«На валютном рынке преобладает предложение иностранной валюты, вызванное массированным приходом иностранных инвесторов в гривневый долг (ОВГЗ). При этом, соотношение умеренного восприятия рынком валютного риска и высоких процентных ставок на гривневые ресурсы никак не мотивирует придерживать продажу иностранной валюты», - пояснил он.

Деньги на руки

На уходящей правительство запустило процесс монетизации субсидий. Жители страны смогут получить жилищно-коммунальные субсидии наличными деньгами уже с 1 марта.

«Сумма субсидии будет выплачиваться деньгами непосредственно гражданам. Наличная форма будет применяться для тех людей, которым субсидия назначена на текущий отопительный период, начиная с октября-декабря 2018 года», - сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

По словам министра, количество домохозяйств, которые будут получать субсидию наличными, составляет 3,74 млн, из которых 2,62 млн – пенсионеры. В среднем одно домохозяйство получит полторы тысячи гривень.

Выплаты будут проведены в марте, апреле и мае, после чего будет проводиться процесс переназначения субсидий на новый отопительный сезон.

Опасаясь, что люди не станут оплачивать коммуналку, получив субсидии наличным, в правительстве решили перестраховаться и ужесточили нормы назначения субсидий.

Кабмин сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий. Ранее субсидия не назначалась, если срок просроченной задолженности по оплате услуг ЖКХ превышает два месяца.

Вместе с тем, соответствующая норма не применяется при назначении субсидии гражданам на следующий период в случае, когда Минсоцполитики не обеспечило финансирование жилищных субсидий таким гражданам в денежной форме (в том числе наличной).

Также утвержденное Кабмином постановление предусматривает, что с 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, которые такую субсидию получали в течение отопительного сезона 2018-2019 годов на основании их обращений до 31 декабря 2018 года, осуществляется только после подачи нового заявления (в котором обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя) и декларации.

Как рассказала координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной организации «Опора» Татьяна Бойко, монетизация субсидий будет стимулировать потребителя проводить мероприятия, повышающие энергоэффективность жилья, чтобы сократить счета за коммунальные услуги, поскольку теперь субсидиант самостоятельно будет решать, как расходовать сэкономленную часть средств.

«Ключевое преимущество монетизации – то, что сэкономил человек, должно остаться непосредственно у него, а дальше потребитель сам решит, утеплить ли дом или провести другие энергоэффективные мероприятия для максимального уменьшения энергопотребления, что в итоге поможет снизить счет за коммунальные услуги», - сказала эксперт.

Возобновление ремонта дорог

На уходящей неделе глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомир Новак объявил о скором старте нового сезона масштабного ремонта дорог и пообещал через несколько недель начать плановые проверки качества дорог, отремонтированных в 2017-2018 годах.

«Все дороги, которые мы ремонтировали средним капитальным и текущим ремонтом в 2017-2018 годах, серьезных дефектов не имеют. Дважды в год мы проводим масштабную проверку качества по завершению и началу строительного сезона, так будет и в этом году. В начале строительного сезона, март-апрель, приглашаю журналистов на пресс-туры, чтобы своими глазами убедиться, что отремонтированные дороги находятся в надлежащем состоянии. Мы готовы начать строительный сезон-2019», - сообщил Новак.

По его словам, начиная с 2018 года, все контракты с подрядчиками на выполнение среднего текущего ремонта дорог госзначения заключаются на условиях пятилетней гарантии на работы, а также десятилетней гарантии - на капитальный ремонт. В случае выявления дефектов подрядчик устраняет их за свой счет.

В текущем году правительство не собирается сбавлять темпов дорожных работ. На строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 34,4 млрд грн на дороги госзначения, которая заложена в Дорожном фонде. В целом на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.

Как пообещал министр инфраструктуры Владимир Омелян, в течение пяти лет будут восстановлены магистрали, которые соединяют областные центры и наведен порядок на основных центральных магистралях каждой области.

«Благодаря Дорожному фонду каждая область продолжает строительство дорог. Хочу отметить, что на протяжении пятилетней работы Дорожного фонда мы отстроим магистрали, которые соединяют областные центры и наведем порядок на основных центральных магистралях каждой области. Не более того. Ведь, чтобы восстановить все дороги, финансирование должно быть, как в Польше – 200 млрд грн в год. А для того, чтобы восстановить с нуля – минимум 300 млрд грн в год», - сказал министр.

Также Омелян напомнил, что за время каденции правительства Яценюка и Гройсмана в Украине восстановлено более 7 тыс. км дорог.

«Все они проходят зиму в идеальном состоянии. Мы проверяем отстроенные дороги два раза в год. Те дороги, которые не ремонтировались десятилетиями, безусловно, лучше не становятся», - сказал он.

Кадровая суматоха

На уходящей неделе чуть ли не ежедневно происходили важные кадровые изменения в высоких кабинетах, которые затрагивают основные отрасли экономики.

Так, 6 февраля Кабмин неожиданно уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики Максима Мартынюка и назначил на освободившуюся должность Ольгу Трофимцеву, ранее занимавшую должность заместителя министра аграрной политики по вопросам европейской интеграции.

Портфель исполняющего обязанности главы министерства Мартынюк получил в декабре 2018 года, но на самом деле руководил этим министерством с весны 2017 года после отставки по собственному желанию Тараса Кутового.

Еще одной важной кадровой новостью уходящей недели, стало официальное сообщение об увольнении главы крупнейшей в стране газодобывающей госкомпании «Укргазвыдобування» Олега Прохоренко, слухи о котором ходили уже давно.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила о прекращении контракта с Прохоренко 15 марта.

До утверждения нового руководителя компании решением набсовета функции руководителя «Укргазвыдобування» будет временно исполнять директор интегрированного газового бизнеса группы «Нафтогаз» Андрей Фаворов.

В пресс-службе «Нафтогаза» отметили, что изменения происходят в рамках трансформации группы и создания дивизионов по направлениям бизнеса.

Прохоренко был назначен главой компании в 2015 году решением правительства. Ранее он занимал должность партнера консалтинговой компании McKinsey Ukraine.

Однако наиболее резонансным событием уходящей недели стало решение Окружного админсуда Киева о запрете Ульяне Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

По словам Супрун, суд запретил ей среди прочего уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за границу.

В поддержку Супрун выступили коллеги по правительству, политики, общественные активисты и международные партнеры Украины. Так, например, во Всемирном банке заявили, что рассчитывают на продолжение сотрудничества с Ульяной Супрун.

«Всемирный банк будет продолжать поддерживать Украину на пути внедрения медицинской реформы, чтобы каждый гражданин имел доступное и качественное медицинское обслуживание. Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества с министром Супрун и развития успехов, достигнутых уже сегодня», - отметил Мюллер.

Вторая неделя февраля также обещает быть наполненной важными для экономики и бизнеса событиями. Во вторник бизнесмены и экономисты проведут встречу с премьер-министром Гройсманом, организованной в рамках бизнес-форума инвесткомпании Dragon Capital, а Госстат в четверг сообщит о показателях внешней торговли и внешнеторгового баланса по итогам 2018 года.

Игорь Орел