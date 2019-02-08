Рост цен в Украине в январе замедлился до 9,2%

Больше всего подорожали овощи, автотранспорт, услуги канализации, газ и водоснабжение.

Инфляция в Украине в январе 2019 года в годовом выражении - по сравнению с январем 2018 года - составила 9,2%, замедлившись с 9,8% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен в январе к предыдущему месяцу составил 1% после роста на 0,8% в декабре к ноябрю.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на овощи – 34,5%, автодорожный пассажирский транспорт – 28,1%, услуги канализации – 24,1%, природный газ – 22,9%, водоснабжение – 21,1%.

Снижение цен зафиксировано на фрукты (19,2%), яйца (12,6%), сахар (8,2%), топливо и масла (1,9%).

Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в январе составила 8,3% в годовом выражении и 0,3% - к предыдущему месяцу.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.