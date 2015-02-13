Гривня к закрытию межбанка выросла до 26,25 за доллар и 29,91 за евро

В пятницу, 13 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов достигли уровня 25,80/26,25 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, сделки проходят в небольших объемах.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,40/29,91 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4060/0,4140 грн/рубль.

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