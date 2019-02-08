После выходных в Украине подешевеет валюта: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 11 февраля: 100 USD – 2689,9993 гривни; 100 EUR – 3052,0732 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2689,9993 (8 февраля – 2695,9350)

100 EUR – 3052,0732 (8 февраля – 3058,5383)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 8 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,17 гривни/доллар, что на 19 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Гривня подешевела впервые после того, как в течение двух недель – с 25 января – ежедневно укреплялась.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,74/30,79 гривни/евро, что на 18 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Национальный банк на понедельник, 11 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,90 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,52 гривни/евро.