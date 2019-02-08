цей матеріал доступний українською

Украинцы продали в банках валюты на $175 миллионов больше, чем купили

18:23, 08 февраля 2019
Финансы
17 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеУкраинцы приобрели $1 миллион онлайн за день

Как сообщается на сайте НБУ, до этого два месяца подряд – в ноябре и декабре прошлого года – физлица покупали больше валюты в банках, чем продавали.

По информации регулятора, за месяц граждане продали банкам 912,9 миллиона долларов, купили – 737,4 миллиона долларов.

Справка УНИАН. В 2018 году продажа валюты населением через банки превысила ее покупку на 1,481 миллиарда долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #продажа валюты