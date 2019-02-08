Украинцы продали в банках валюты на $175 миллионов больше, чем купили

До этого два месяца подряд физлица покупали больше валюты в банках, чем продавали.

Украинцы в январе 2019 года продали через банковскую систему на 175,5 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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Как сообщается на сайте НБУ, до этого два месяца подряд – в ноябре и декабре прошлого года – физлица покупали больше валюты в банках, чем продавали.

По информации регулятора, за месяц граждане продали банкам 912,9 миллиона долларов, купили – 737,4 миллиона долларов.

Справка УНИАН. В 2018 году продажа валюты населением через банки превысила ее покупку на 1,481 миллиарда долларов.